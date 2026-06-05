Сборная Катара: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Катара на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Катара по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе В. Соперники катарцев — сборные Канады, Швейцарии, Боснии и Герцеговины.
Игры катарцев пройдут на трех стадионах: «Ливайс» в Санта-Кларе (США), «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада) и «Люмен Филд» в Сиэтле (США).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Катара
13 июня, суббота
22.00. Катар — Швейцария
19 июня, пятница
1.00. Канада — Катар
24 июня, среда
22.00. Босния и Герцеговина — Катар
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной Катара, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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