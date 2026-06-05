Сборная Боснии и Герцеговины: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Боснии и Герцеговины на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе В. Соперники боснийцев — сборные Канады, Швейцарии, Катара.
Игры боснийцев пройдут на трех стадионах: «Бимо Филд» в Торонто (Канада), «Соу-Фай» в Инглвуде (США) и «Люмен Филд» в Сиэтле (США).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Боснии и Герцеговины
12 июня, пятница
22.00. Канада — Босния и Герцеговина
18 июня, четверг
22.00. Швейцария — Босния и Герцеговина
24 июня, среда
22.00. Босния и Герцеговина — Катар
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной Боснии и Герцеговины, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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