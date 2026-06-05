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5 июня, 20:30

Сборная Боснии и Герцеговины: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Боснии и Герцеговины на групповом этапе ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Эдин Джеко.
Фото Getty Images

Сборная Боснии и Герцеговины по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе В. Соперники боснийцев — сборные Канады, Швейцарии, Катара.

Игры боснийцев пройдут на трех стадионах: «Бимо Филд» в Торонто (Канада), «Соу-Фай» в Инглвуде (США) и «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Боснии и Герцеговины

12 июня, пятница

22.00. Канада — Босния и Герцеговина

18 июня, четверг

22.00. Швейцария — Босния и Герцеговина

24 июня, среда

22.00. Босния и Герцеговина — Катар

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Боснии и Герцеговины, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.

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Сборная Боснии и Герцеговины по футболу

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