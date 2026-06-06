Сборная Гаити: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026
С кем сыграет сборная Гаити на групповом этапе ЧМ-2026
Сборная Гаити по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе С. Соперники гаитян — сборные Бразилии, Марокко и Шотландии.
Игры гаитян пройдут на трех стадионах: «Джиллет» в Фоксборо (США), «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и «Мерседес-Бенц» в Атланте (США).
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Гаити
14 июня, воскресенье
4.00. Гаити — Шотландия
20 июня, суббота
3.30. Бразилия — Гаити
25 июня, четверг
1.00. Марокко — Гаити
Время начала — московское.
Онлайн-трансляции матчей сборной Гаити, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
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