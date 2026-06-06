Сборная Гаити: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

С кем сыграет сборная Гаити на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Гаити по футболу в финальном турнире чемпионата мира сыграет в группе С. Соперники гаитян — сборные Бразилии, Марокко и Шотландии.

Игры гаитян пройдут на трех стадионах: «Джиллет» в Фоксборо (США), «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) и «Мерседес-Бенц» в Атланте (США).

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей группы Гаити

14 июня, воскресенье

4.00. Гаити — Шотландия

20 июня, суббота

3.30. Бразилия — Гаити

25 июня, четверг

1.00. Марокко — Гаити

Время начала — московское.

Онлайн-трансляции матчей сборной Гаити, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.