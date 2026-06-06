Папа Римский Лев XIV рассказал о симпатии к «Реалу»

Папа Римский Лев XIV рассказал о симпатии к «Реалу» и о том, что будет болеть за сборные Перу и США на чемпионате мира.

«Папа Римский болеет за все команды, а Превост (фамилия понтифика. — Прим. «СЭ») — за «Реал», — приводит La Repubblica ответ Льва XIV на вопрос журналистов, за кого бы он болел на матче «Барселоны» и «Реала».

70-летний понтифик добавил, что планирует смотреть матчи чемпионата мира, который пройдет в Мексике, Канаде и его родной стране — США. Он признался, что больше будет болеть за сборную Перу, чем сборную Соединенных Штатов.

В прошлом Превост был миссионером в Перу, у него есть гражданство этой страны.