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6 июня, 16:20

Папа Римский Лев XIV рассказал о симпатии к «Реалу»

Сергей Филин

Папа Римский Лев XIV рассказал о симпатии к «Реалу» и о том, что будет болеть за сборные Перу и США на чемпионате мира.

«Папа Римский болеет за все команды, а Превост (фамилия понтифика. — Прим. «СЭ») — за «Реал», — приводит La Repubblica ответ Льва XIV на вопрос журналистов, за кого бы он болел на матче «Барселоны» и «Реала».

70-летний понтифик добавил, что планирует смотреть матчи чемпионата мира, который пройдет в Мексике, Канаде и его родной стране — США. Он признался, что больше будет болеть за сборную Перу, чем сборную Соединенных Штатов.

В прошлом Превост был миссионером в Перу, у него есть гражданство этой страны.

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