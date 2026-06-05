Карл травмировался на тренировке сборной Германии и рискует пропустить чемпионат мира-2026

Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Леннарт Карл получил травму на тренировке национальной команды перед началом чемпионата мира-2026.

В сезоне-2025/26 18-летний футболист принял участие в 40 матчах «Баварии» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 8 результативными передачами.

«Выглядит нехорошо. Он поехал в больницу и пройдет обследования. Нам нужно ждать диагноза и посмотреть, сможет ли он сыграть на чемпионате мира или нам придется сделать замену», — приводит журналист Фабрицио Романо слова главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Германия сыграет в одной группе с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

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