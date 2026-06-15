Сборные Бельгии и Египта сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 15 июня. Встреча в группе G пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа G.

15 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

Мнения о матче Бельгия — Египет

Комментатор Михаил Моссаковский считает, что матч Бельгия — Египет не обязательно получится результативным по дополнительным показателям.

«Эта вроде бы верховая вывеска за счет участия Бельгии не обязательно должна принести большое количество ударов в створ. С учетом того, как обороняется Египет, насколько строго играет эта команда, и мы это видели в том числе в матче против России, здесь логично ждать низ по дополнительным показателям. В первую очередь — по ударам в створ», — отметил Моссаковский.

Телеведущий Владимир Гучек допустил ничейный исход в матче группового этапа.

«Бельгийцы и египтяне устроятся на ничью и будут пытаться набрать побольше очков во встречах с Ираном и Новой Зеландией. Ничья видится вполне себе логичным и закономерным результатом до старта встречи. Стартовать с ничьи на чемпионате мира, где можно уверенно выйти в плей-офф с третьей строчки в группе — вполне себе приемлемый результат», — сказал Гучек.

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Египет

Букмекеры считают Бельгию фаворитом встречи. Победа команды Руди Гарсии оценивается коэффициентами 1.69. Ничья идет за 3.95, победа Египта — за 5.60.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.