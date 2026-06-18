Агент Барбоза: «Не уверен, что Португалия обыграет Узбекистан. Про Колумбию я даже и не говорю»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» выразил сомнения в том, что сборная Португалии сможет победить Узбекистан на ЧМ-2026.

В первом матче на турнире команда Роберто Мартинеса сыграла вничью с ДР Конго (1:1).

— Мартинес ошибся, поставив Бернарду Силву на позицию правого инсайда?

— Да, похоже. Бернарду Силва сейчас не в оптимальных кондициях. Сказывается тяжелый сезон. Есть другие варианты.

— От Витиньи ждали большего?

— А что он мог показать? Ему оставалось пасовать только поперек и назад. Впереди Роналду себя не предлагал, не двигался так, как нужно, не мог откликнуться на пасы партнера из глубины.

— Как вам игра вышедшего на замену Леау?

— Пока не в лучшей форме. Но это тот футболист, который может сделать разницу, решить исход встречи.

— Есть уверенность, что во втором туре Португалия победит Узбекистан?

— Если отталкиваться от вчерашней игры, то у меня ее нет. Я видел матч узбеков против Колумбии. Мне кажется, Узбекистан сильнее Конго... А про Колумбию даже и говорить не стоит. Нам будет очень тяжело. Нужно срочно менять состав и в частности игру в атаке.

Матч Португалия — Узбекистан пройдет 23 июня и начнется в 20.00 (мск). Игра португальцев с Колумбией состоится 28 июня и начнется в 2.30 (мск).