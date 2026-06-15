Рианчо ждет победу Испании над Кабо-Верде: «Важно начать с хорошего настроения»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Испания — Кабо-Верде на чемпионате мира-2026.

«Испании надо побеждать. Важно начать с хорошего настроения. На чемпионате мира нельзя расслабляться. Думаю, Испания — фаворит матча против Кабо-Верде, но ей придется играть серьезно, чтобы почувствовать себя уверенно», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч состоится 15 июня в 19:00 по московскому времени.

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