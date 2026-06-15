Гранат считает, что сборная Египта на ЧМ-2026 зависима от игры Мармуша и Салаха

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Бельгия — Египет на чемпионате мира-2026.

«Все-таки бельгийцы — фавориты матча с Египтом. В их команде собраны лучшие футболисты, которые играют в топ-чемпионатах. Египет этим похвастаться не может за исключением группы атаки, где играет Мармуш и Салах. Для них все будет зависеть от игры этой двойки», — сказал Гранат «СЭ».

Матч пройдет 15 июня в 22:00 по московскому времени.

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