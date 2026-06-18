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Сегодня, 19:27

Сарычев считает, что матч Мексика — Корея закончится результативной ничьей

Константин Белов
Корреспондент

Тренер корейского клуба «Кимхэ» Валерий Сарычев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 Мексика — Корея.

«Корея удачно стартовала на чемпионате мира, набрала важные три очка против Чехии и продемонстрировала характер. Мексика показала яркий футбол против ЮАР при своих болельщиках, у нее сильная сборная. Думаю, что будет результативная ничья», — сказал Сарычев «СЭ».

Матч Мексика — Корея пройдет в ночь на четверг, 19 июня. Начало — в 4.00 по московскому времени.

Сборная Мексики возглавляет группу A с 3 очками, Корея также набрала 3 очка, но идет на второй строчке, уступая мексиканцам по разности забитых и пропущенных мячей.

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