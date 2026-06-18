Агент Барбоза: «У Португалии есть Феликс, Рамуш, а Роналду играет 90 минут...»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поделился мнением о сенсационной ничьей команды Роберто Мартинеса с Конго (1:1) и невнятной игре Криштиану Роналду.

— Ваши опасения по поводу того, что в матче с Конго Криштиану Роналду проведет на поле больше получаса, полностью подтвердились?

— Увы. Криштиану Роналду не готов уже играть полный матч. На мой взгляд, его не следует вообще включать в стартовый состав! По-моему, вчера все в этом лишний раз убедились. Это очень большая проблема для нашей сборной. Команда вынуждена играть на одного человека. А он не в состоянии приносить ей пользу в прежнем объеме.

Я бы еще понял, если бы у главного тренера не было альтернатив. Но есть же другие варианты в атаке! Почему же их не использовать? Но Роберто Мартинес уперся в опцию с Роналду. И что мы получили на выходе? Только один удар в створ... Сборная, претендующая на высокие места на ЧМ, не имеет права так играть!

— Статистика Криштиану в первом тайме совсем печальная: ноль ударов, ноль обводок, ноль ключевых передач. Может, дело не только в нем, в его возрасте, но и в слаженной обороне африканцев, которые перекрыли ему все зоны?

— Я бы отталкивался в первую очередь от нашего нападающего, от его непосредственных действий. Причем спад в его игре произошел не вчера. Он уже довольно давно не показывает того футбола, который необходим сборной. Нельзя жить прошлым! Мы все уважаем заслуги Криштиану, но надо двигаться вперед, давать шанс другим, более молодым форвардам. Если Роберто Мартинес до сих пор этого не понял, у нас будут очень серьезные проблемы на турнире. Перспективы пока весьма туманные. Матч с Конго получился одним из самых слабых за последнее время. Мы ужасно играли!

— Многие обсуждают эпизод с первым ударом Роналду по воротам африканцев после передачи с фланга. Следовало ли ему пропустить мяч чуть назад, где уже находился Бруну Фернандеш?

— Ну... В этом и проявляется определенный эгоизм Роналду. Он много думает о своих личных рекордах, статистике. Это отражается на общекомандных действиях, результате.

— А на него давил тот факт, что Месси оформил хет-трик в своем первом матче на ЧМ?

— Болезненная тема для Роналду. Он все еще хочет играть на уровне Месси. Но сейчас ему далеко до аргентинца. Далеко... И все-таки Криштиану почему-то считает, что способен играть так же, как и 15 лет назад. Все опять упирается в его эго. От этого страдают другие. Болельщики разочарованы. Бросается в глаза, что Роналду просто не готов. Если помните, я не первый год об этом говорю. На предыдущем чемпионате мира он тоже, по большому счету, не убедил.

— Полагаете, Роберто Мартинес испугался его заменить?

— Наш главный тренер вчера показал, что пока не готов на такие поступки. У него в наличии есть Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, а Роналду проводит на поле все 90 минут. Почему? Видимо, Мартинес опасается каких-то конфликтов со звездой? В принципе, мы наблюдали похожую картину и на прошлом ЧМ. Во всех трех матчах группового турнира Фернанду Сантуш выпускал Роналду с первых минут и лишь в плей-офф оставлял его в запасе.

Сборная Португалии проведет следующий матч на ЧМ-2026 23 июня против Узбекистана. Начало игры — в 20.00 (мск).