Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 18:35

Агент Барбоза: «У Португалии есть Феликс, Рамуш, а Роналду играет 90 минут...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поделился мнением о сенсационной ничьей команды Роберто Мартинеса с Конго (1:1) и невнятной игре Криштиану Роналду.

— Ваши опасения по поводу того, что в матче с Конго Криштиану Роналду проведет на поле больше получаса, полностью подтвердились?

— Увы. Криштиану Роналду не готов уже играть полный матч. На мой взгляд, его не следует вообще включать в стартовый состав! По-моему, вчера все в этом лишний раз убедились. Это очень большая проблема для нашей сборной. Команда вынуждена играть на одного человека. А он не в состоянии приносить ей пользу в прежнем объеме.

Я бы еще понял, если бы у главного тренера не было альтернатив. Но есть же другие варианты в атаке! Почему же их не использовать? Но Роберто Мартинес уперся в опцию с Роналду. И что мы получили на выходе? Только один удар в створ... Сборная, претендующая на высокие места на ЧМ, не имеет права так играть!

— Статистика Криштиану в первом тайме совсем печальная: ноль ударов, ноль обводок, ноль ключевых передач. Может, дело не только в нем, в его возрасте, но и в слаженной обороне африканцев, которые перекрыли ему все зоны?

— Я бы отталкивался в первую очередь от нашего нападающего, от его непосредственных действий. Причем спад в его игре произошел не вчера. Он уже довольно давно не показывает того футбола, который необходим сборной. Нельзя жить прошлым! Мы все уважаем заслуги Криштиану, но надо двигаться вперед, давать шанс другим, более молодым форвардам. Если Роберто Мартинес до сих пор этого не понял, у нас будут очень серьезные проблемы на турнире. Перспективы пока весьма туманные. Матч с Конго получился одним из самых слабых за последнее время. Мы ужасно играли!

— Многие обсуждают эпизод с первым ударом Роналду по воротам африканцев после передачи с фланга. Следовало ли ему пропустить мяч чуть назад, где уже находился Бруну Фернандеш?

— Ну... В этом и проявляется определенный эгоизм Роналду. Он много думает о своих личных рекордах, статистике. Это отражается на общекомандных действиях, результате.

— А на него давил тот факт, что Месси оформил хет-трик в своем первом матче на ЧМ?

— Болезненная тема для Роналду. Он все еще хочет играть на уровне Месси. Но сейчас ему далеко до аргентинца. Далеко... И все-таки Криштиану почему-то считает, что способен играть так же, как и 15 лет назад. Все опять упирается в его эго. От этого страдают другие. Болельщики разочарованы. Бросается в глаза, что Роналду просто не готов. Если помните, я не первый год об этом говорю. На предыдущем чемпионате мира он тоже, по большому счету, не убедил.

— Полагаете, Роберто Мартинес испугался его заменить?

— Наш главный тренер вчера показал, что пока не готов на такие поступки. У него в наличии есть Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, а Роналду проводит на поле все 90 минут. Почему? Видимо, Мартинес опасается каких-то конфликтов со звездой? В принципе, мы наблюдали похожую картину и на прошлом ЧМ. Во всех трех матчах группового турнира Фернанду Сантуш выпускал Роналду с первых минут и лишь в плей-офф оставлял его в запасе.

Сборная Португалии проведет следующий матч на ЧМ-2026 23 июня против Узбекистана. Начало игры — в 20.00 (мск).

Паулу и&nbsp;Криштиану Роналду.«Все дело в эго Роналду. Ему далеко до уровня Месси. Не уверен, что Португалия обыграет Узбекистан»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Чехия после первого тайма обыгрывает ЮАР в матче ЧМ-2026
«Не планировали его закрывать — он уже не тот». Даже соперники издеваются над Роналду после провального матча
Сарычев считает, что матч Мексика — Корея закончится результативной ничьей
Зарабатывал сотни тысяч долларов в покере и начал тренировать в 52. Сергей Барбарез — творец боснийской мечты
Чехия — ЮАР: Садилек открыл счет
Чехия — ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Неймар не поедет со сборной Бразилии на матч ЧМ-2026 против Гаити

Агент Барбоза: «Не уверен, что Португалия обыграет Узбекистан. Про Колумбию я даже и не говорю»
Новости
RSS RSS
Все новости