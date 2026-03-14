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Олимпиада

14 марта, 10:52

AP: Трампу могут запретить посещать чемпионаты мира и Олимпиады из-за долга США перед ВАДА

Алина Савинова

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассматривает возможность введения санкций против стран, чьи национальные антидопинговые организации не платят членские взносы, сообщает AP. Под угрозой могут оказаться и официальные представители США, включая Дональда Трампа.

По информации источника, исполком ВАДА на заседании во вторник обсудит проект санкций, который предполагает запрет на посещение чемпионатов мира и Олимпийских игр для официальных лиц стран-должников. США не платят взносы с 2023 года на фоне конфликта между ВАДА и Антидопинговым агентством США (USADA). Американская сторона задолжала за 2024 год (3,6 миллиона долларов) и 2025 год (3,8 миллиона).

Однако в самом ВАДА поспешили заявить, что материал AP вводит в заблуждение. В организации подчеркнули, что проект обсуждается с 2020 года и не будет применяться задним числом. Это означает, что санкции не затронут предстоящий чемпионат мира по футболу, Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе и зимние Игры-2034 в Солт-Лейк-Сити.

Окончательное решение за советом учредителей ВАДА, ближайшее заседание которого пройдет в ноябре. При этом AP уточняет, что проект правил начали обсуждать еще в 2024 году, и США тогда удалось добиться его отклонения. Однако позже американские представители потеряли место в исполкоме организации. В самом агентстве также отметили, что предложение может быть реализовано без задержки — совет способен рассмотреть его даже в рамках внеочередного заседания.

Проект бюджета США, подписанный ранее, включает расходы на взносы в ВАДА в размере 3,7 миллиона долларов, но выделение средств ограничено до проведения аудита «внешними антидопинговыми экспертами и опытными независимыми аудиторами».

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