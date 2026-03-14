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14 марта, 11:10

В ВАДА опровергли информацию о возможном запрете Трампу на посещение чемпионата мира

Анастасия Пилипенко

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опровергло информацию о том, что президенту США Дональду Трампу и другим американским чиновникам могут запретить посещать чемпионат мира 2026 года и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее в агентстве Associated Press вышла статья, в которой утверждалось, что ВАДА может применить такие меры из-за отказа США выплачивать взносы.

«ВАДА обращает внимание на сегодняшнюю статью Associated Press, в которой утверждается, что ВАДА может отстранить американских чиновников от участия в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и чемпионате мира по футболу из-за неуплаты взносов. Несмотря на то что ВАДА предоставило агентству факты, статья полностью вводит в заблуждение.

На самом деле до публикации статьи ВАДА прямо ответило журналисту агентства Эдди Пеллсу, что, даже если будут внесены предложения, которые обсуждались среди заинтересованных сторон, «учитывая, что правила не будут применяться задним числом, чемпионат мира по футболу, Игры в Лос-Анджелесе не будут охвачены». Господин Пеллс решил опустить это утверждение в своей статье, предположительно потому, что оно подрывало достоверность его материала», — говорится в сообщении ВАДА.

Американская сторона задолжала за 2024 год (3,6 миллиона долларов) и 2025 год (3,8 миллиона). Проект бюджета США, подписанный ранее, включает расходы на взносы в ВАДА в размере 3,7 миллиона долларов, но выделение средств ограничено до проведения аудита «внешними антидопинговыми экспертами и опытными независимыми аудиторами».

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