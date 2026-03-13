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13 марта, 14:03

Иран вел переговоры о переносе игр сборной на чемпионате мира-2026 в Мексику

Анастасия Пилипенко

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что посол страны вел переговоры с Мексикой о возможном переносе игр национальной сборной на чемпионате мира 2026 года.

«Посол Ирана в Мексике вел переговоры о том, чтобы, если Мексика согласится принять игры с участием Ирана, мы могли бы поехать на чемпионат мира, но это вряд ли возможно», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Сборная Ирана подтвердила, что будет участвовать в&nbsp;ЧМ-2026.«Никто не может нас отстранить». Сборная Ирана подтвердила статус участника ЧМ-2026

Ранее Доньямали допустил, что команда может не поехать на турнир. По жеребьевке иранцы попали в группу G, где их соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча должны пройти в США.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американская сторона не препятствует участию иранцев, но считает их приезд нецелесообразным из-за угрозы безопасности спортсменов.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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