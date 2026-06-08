Президент Мексики Шейнбаун гарантировала безопасное проведение церемонии открытия ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаун заявила, что церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдет в мирной обстановке, несмотря на попытки различных групп спровоцировать власти на применение силы.

«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, и это не обязательно учителя. То, чего они добиваются — это репрессии. Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей. Они этого не получат. Мы гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдет хорошо, в мире и спокойствии», — заявила глава государства на пресс-конференции.

Шейнбаун подчеркнула, что попытки дестабилизировать обстановку могут исходить не только от профсоюзов, но и от других заинтересованных групп. «Мы будем искать лучшие схемы для обеспечения спокойствия, и открытие пройдет хорошо, нет никаких проблем», — добавила она.

В последние дни в Мексике проходят забастовки и протестные акции. Бастующие учителя перекрыли одну из улиц в центре Мехико, ведущую к площади Сокало, где во время мирового первенства будет располагаться главная фан-зона столицы.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В стартовом матче встретятся сборные Мексики и ЮАР.