Судья ЧМ-2026 заработает не менее 70 тысяч долларов

Базовый доход арбитра, включенного в список судей ЧМ-2026, составит 70 тысяч долларов США, ассистента — 25 тысяч.

Каждый матч группового турнира принесет еще 3 тысячи долларов, ассистентам и видеоарбитрам — по 2,5 тысячи.

На следующих этапах, по данным The Times, гонорары рефери могут доходить до 10 тысяч, их ассистентов — до 5 тысяч.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.