Португалия — Узбекистан: судья правильно отменил гол узбекистанцев

На 31-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Португалия — Узбекистан судья Джалал Джаед после вмешательства видеоассистентов Леодана Гонсалеса, Хамзы Эль-Фарика и Эрнана Мастрангело, а также просмотра повторов на мониторе у поля правильно изменил первоначальное решение и отменил гол Азиза Ганиева.

Бригада арбитров обратила внимание на фол Аббосбека Файзуллаева, с которого началась атака его команды. Тот ударил по ноге Жоау Канселу. В итоге был назначен штрафной удар в пользу португальцев.

Фото Reuters

Фото AFP

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.