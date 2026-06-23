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Сегодня, 21:04

Канчельскис считает, что Месси способен забивать за Аргентину в каждой игре до конца чемпионата мира-2026

Александр Абустин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

В двух матчах турнира форвард забил пять голов, он возглавляет список лучших бомбардиров мирового первенства.

«Играет, забивает — молодец. Рад за него. Приятно, когда в таком возрасте человек приносит пользу команде. Но там есть и другой кандидат, который может стать лучшим бомбардиром в истории — Мбаппе. Турнир продолжается. Может ли Месси забивать и дальше в каждой игре? Да, думаю, он еще забьет. Но сейчас за ним будет еще более пристальное внимание со стороны соперников», — сказал Канчельскис «СЭ».

Благодаря дублю в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Аргентинец забил 18 голов на мировых первенствах. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с 16 голами делит вторую строчку с экс-нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который завершил карьеру в 2016 года.

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