Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана.

41-летний форвард достиг отметки 10 голов за национальную команду на чемпионатах мира. Теперь Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на мировых первенствах — он побил рекорд, принадлежавший Эйсебио (9).

Роналду также стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.