Португалия и Узбекистан встретятся на чемпионате мира

Сборные Португалии и Узбекистана встретятся на групповом этапе чемпионата мира во вторник, 23 июня.

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что матч не будет для Португалии простым.

«Честно говоря, у меня нет уверенности, что Португалия обыграет Узбекистан. Это тяжелый соперник, они сильнее ДР Конго. Португалии нужно поменять игру, в нападении должны быть изменения. Иначе можно и из группы не выйти. С Узбекистанам легкой прогулки точно не будет», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Букмекеры считают Португалию явным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.15, на ничью — 8.50, на победу Узбекистана — 23.00.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Португалия — Узбекистан можно также в матч-центре на нашем сайте.