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Португалия — Узбекистан: прогноз, коэффициенты и ставки на матч ЧМ-2026 по футболу — кто победит

Португалия и Узбекистан встретятся на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Португалии и Узбекистана встретятся на групповом этапе чемпионата мира во вторник, 23 июня.

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что матч не будет для Португалии простым.

«Честно говоря, у меня нет уверенности, что Португалия обыграет Узбекистан. Это тяжелый соперник, они сильнее ДР Конго. Португалии нужно поменять игру, в нападении должны быть изменения. Иначе можно и из группы не выйти. С Узбекистанам легкой прогулки точно не будет», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Букмекеры считают Португалию явным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.15, на ничью — 8.50, на победу Узбекистана — 23.00.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Португалия — Узбекистан можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан

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