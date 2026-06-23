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Ислам Махачев: данные и рекорд до боя с Иэном Гэрри

Бой с Иэном Гэрри станет для Ислама Махачева 30-м в карьере
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа.

Рекорд российского бойца в ММА — 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Способ побед: 5 нокаутов, 13 сабмишнов, 10 решением судей.

В рамках UFC Ислам провел 17 поединков, одержав 16 побед и потерпев одно поражение.

В ноябре 2025 года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением. Тогда на турнире UFC 322 Ислам завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Также Ислам — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го он официально освободил титул в легком весе.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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