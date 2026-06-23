Холанн — о матче Норвегия — Франция на ЧМ-2026: «Немного все равно, мы смогли пробиться дальше»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн высказался о грядущей игре со сборной Франции в 3-м туре группового этапа чемпионата мира.

23 июня Норвегия обыграла Сенегал (3:2) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ и гарантировала себе выход в плей-офф. 25-летний Холанн оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«Честно говоря, мне теперь немного все равно на этот матч [с Францией]. Мы смогли пробиться дальше, что просто невероятно. Они, скорее всего, обыграют нас. И, скорее всего, выиграют турнир», — сказал Холанн на флеш-интервью после поединка с Сенегалом.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.