Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:30

Холанн — о матче Норвегия — Франция на ЧМ-2026: «Немного все равно, мы смогли пробиться дальше»

Сергей Филин

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн высказался о грядущей игре со сборной Франции в 3-м туре группового этапа чемпионата мира.

23 июня Норвегия обыграла Сенегал (3:2) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ и гарантировала себе выход в плей-офф. 25-летний Холанн оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Норвегия
3:2
Сенегал

«Честно говоря, мне теперь немного все равно на этот матч [с Францией]. Мы смогли пробиться дальше, что просто невероятно. Они, скорее всего, обыграют нас. И, скорее всего, выиграют турнир», — сказал Холанн на флеш-интервью после поединка с Сенегалом.

Лионель Месси забивает второй гол в&nbsp;ворота Австрии.Рекорд Месси, остановка матча из-за грозы и дубли Мбаппе и Холанна: главное за ночь 23 июня на ЧМ-2026

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эрлинг Холанн
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Аршавин назвал команду, которая разочаровала его больше всего: «Исходит ощущение безнадежности»
Аршавин — о ЧМ: «Был бы рад покритиковать ФИФА, но нет повода»
Месси и Мбаппе в шаге от первого места, но все еще может перевернуться. Расклады после второго тура групп I и J
Аршавин: «В городах США ничего не напоминало о чемпионате мира. Атмосфера более пресная, чем в Мексике»
Аршавин назвал самое яркое впечатление после поездки на чемпионат мира-2026
«Был бы рад покритиковать ФИФА за чемпионат мира, но нет поводов». Интервью Аршавина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аршавин назвал команду, которая разочаровала его больше всего: «Исходит ощущение безнадежности»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости