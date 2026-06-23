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Аршавин — о ЧМ: «Был бы рад покритиковать ФИФА, но нет повода»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о критике чемпионата мира-2026.

— Чемпионат мира много критикуют: за высокие цены, атмосферу и даже инфраструктуру. По делу?

— По организации — вход на стадион простой, нигде не сталкивались с трудностями. По заполняемости — везде биток. В городе, где играла Аргентина, из 10 болельщиков был только один с билетом. Ажиотаж большой! Хотя и цены для обычного человека удручающие. При этом не видел, чтобы где-то возникали проблемы с заполняемостью. Кстати, шоу на стадионах фантастические! И по тому, что видел я, грех жаловаться на организацию.

Единственное, были проблемы с выездом со стадиона в Канзасе, где мы находились с Шапи. Там одна дорога до арены — Шапи нам сказал, что такое в порядке вещей. Не только во время чемпионата мира.

В общем, сам бы рад покритиковать ФИФА, но исходя из личного опыта — не за что.

Андрей Аршавин и&nbsp;Джанни Инфантино.«Был бы рад покритиковать ФИФА за чемпионат мира, но нет поводов». Интервью Аршавина

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.

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