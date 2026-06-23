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Сегодня, 12:30

Аршавин — о перелетах на ЧМ: «Когда вернулся в Россию, был самым счастливым человеком во Внуково»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о перелетах во время чемпионата мира-2026.

— У вас было много перелетов, несколько стран, постоянные съемки. Тяжело в таком графике?

— Тяжелая поездка, если честно. Мы выезжали в США ловить 1000-й гол Александра Овечкина, хотя и не смогли его увидеть. Тогда мы меняли города — но все они на Восточном побережье, на перелеты уходило по 2,5 часа, все в рабочем режиме. На чемпионате мира я офигел от первого перелета в Мексику — никогда не думал, что это так далеко. 14 часов в небе! И потом мы летали по пять часов туда-сюда по Западному побережью — это было тяжело. Плюс ты не спишь, сказывается разница во времени между Россией и США. Перелеты, логистика — реально непросто.

На обратном пути из Мексики самолет делает еще остановку в Канкуне — это занимает 16 часов. Хорошо, что в полете есть трансляции матчей, я так посмотрел четыре игры подряд. Но после всех матчей оставалось лететь еще 2,45 — это немножко угнетало. Слава богу, получилось вылететь и сесть без задержек. По сути, перелет занял 24 часа, если не больше. Когда вернулся в Россию, мне кажется, был самым счастливым человеком во Внуково.

Андрей Аршавин и&nbsp;Джанни Инфантино.«Был бы рад покритиковать ФИФА за чемпионат мира, но нет поводов». Интервью Аршавина

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.

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