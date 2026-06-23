Аршавин: «Роналду — больше проблема для Португалии. Роль большая, а КПД на позиции нападающего невелик»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о влиянии нападающего Криштиану Роналду на сборную Португалии.

«В целом еще перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану — это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик. Была чуйка, что это может сказаться на игре и результате. В матче с ДР Конго это было видно. Но все может измениться — зависит от тренера и самого Роналду. Может, ему стоит понять, что он уже, к сожалению, не в состоянии давать больше, чем другие футболисты. У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш — это люди, которые выиграли все в последние несколько лет. Им и надо выходить на первые роли», — сказал Аршавин «СЭ».

В 1-м туре Португалия сыграла вничью со сборной ДР Конго (1:1). В групповом турнире чемпионата мира-2026 Португалия также сыграет с Узбекистаном 23 июня и с Колумбией — 28 июня.