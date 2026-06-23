Сборные Англии и Ганы встретятся на чемпионате мира

Сборные Англии и Ганы встретятся на групповом этапе чемпионата мира во вторник, 23 июня. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Корреспондент «СЭ» Илья Тетюев ожидает, что Англия забьет больше 2 голов.

«Первый тур показал, что команда Тухеля обладает мощным потенциалом — ради досрочной путевки в плей-офф «Три льва» точно не будут беречь силы. «Черные звезды» не впечатлили в игре против главного аутсайдера группы и не станут помехой на пути к заветной цели», — написал Тетюев.

Букмекеры считают Англию явным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.20, на ничью — 7.00, на победу Ганы — 16.00.

Основные события и результат игры Англия — Гана можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа L.

23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

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