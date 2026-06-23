Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:53

«Трактор» пошутил о подписании вратаря сборной Норвегии по футболу Нюланна

Сергей Филин

«Трактор» объявил о подписании голкипера сборной Норвегии по футболу Эрьяна Нюланна. Шуточное сообщение о заключении контракта с вратарем «Севильи» до конца сезона-2027/28 появилось в соцсетях челябинского клуба.

23 июня Норвегия обыграла Сенегал (3:2) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ и гарантировала себе выход в плей-офф. 35-летний Нюланн провел на поле всю встречу.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Норвегия
3:2
Сенегал

«Нюланн — очень квалифицированный голкипер. Прямо сейчас он защищает честь своей страны на чемпионате мира в Северной Америке. В отборочном турнире к мундиалю Эрьян выиграл все восемь матчей и пропустил всего пять мячей шайб. Его бесценный опыт, полученный за время выступления в Англии, Германии и Испании, будет невероятно полезен нашей команде», — приводит слова генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова пресс-служба клуба.

Лионель Месси забивает второй гол в&nbsp;ворота Австрии.Рекорд Месси, остановка матча из-за грозы и дубли Мбаппе и Холанна: главное за ночь 23 июня на ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Норвегия завершит групповой этап матчем с Францией 26 июня.

Источник: ХК «Трактор»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Норвегии по футболу
ХК Трактор

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
ЧМ-2026, расписание и результаты 23-24 июня: Португалия — Узбекистан, Англия — Гана и другие матчи
Аршавин: «Роналду — больше проблема для Португалии. Роль большая, а КПД на позиции нападающего невелик»
Балогун летом может покинуть «Монако», клуб запросит около 50 миллионов евро
Аргентина показала, как прикрывает Месси и дает ему свободу. Австрия ничего не могла с этим поделать
Холанн о матче Норвегия — Франция на ЧМ-2026: «Они, скорее всего, обыграют нас и выиграют турнир»
Аршавин назвал команду, которая разочаровала его больше всего: «Исходит ощущение безнадежности»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Холанн о матче Норвегия — Франция на ЧМ-2026: «Они, скорее всего, обыграют нас и выиграют турнир»

Аршавин: «Роналду — больше проблема для Португалии. Роль большая, а КПД на позиции нападающего невелик»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости