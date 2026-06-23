«Трактор» пошутил о подписании вратаря сборной Норвегии по футболу Нюланна

«Трактор» объявил о подписании голкипера сборной Норвегии по футболу Эрьяна Нюланна. Шуточное сообщение о заключении контракта с вратарем «Севильи» до конца сезона-2027/28 появилось в соцсетях челябинского клуба.

23 июня Норвегия обыграла Сенегал (3:2) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ и гарантировала себе выход в плей-офф. 35-летний Нюланн провел на поле всю встречу.

Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

«Нюланн — очень квалифицированный голкипер. Прямо сейчас он защищает честь своей страны на чемпионате мира в Северной Америке. В отборочном турнире к мундиалю Эрьян выиграл все восемь матчей и пропустил всего пять мячей шайб. Его бесценный опыт, полученный за время выступления в Англии, Германии и Испании, будет невероятно полезен нашей команде», — приводит слова генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова пресс-служба клуба.

ЧМ-2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Норвегия завершит групповой этап матчем с Францией 26 июня.