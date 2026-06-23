Аршавин назвал команду, которая разочаровала его больше всего: «Исходит ощущение безнадежности»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» назвал сборную, которая разочаровала его больше всего на чемпионате мира-2026.

— Есть ли команды, которые уже успели разочаровать?

— От Туниса исходит ощущение безнадежности. Их сборная всегда попадает на чемпионаты мира, но в этот раз сложилось впечатление, что собрали команду за 24 часа. И руководствовались логикой: кто в аэропорт приедет, тот и будет играть. Никакой организации, желания — Тунис выглядит беспомощно.

Сборная Кюрасао проиграла Германии 1:7, Гаити уступила Бразилии 0:3 — но видно, что ребята обученные, есть дисциплина. Тунис же... Люди приехали на чемпионат мира, а их как будто заставляют играть. Для меня они — главное разочарование.

Остальные сборные, даже уступая крупно, стараются показать свой максимум. Понятно, что не у всех хватает мастерства. Но какое-то впечатление они производят.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.