Мбаппе: «Мы все хотели, чтобы Дембеле забил, он слишком важен для нас»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал своего партнера по национальной команде Усмана Дембеле.

В ночь с 22 на 23 июня Франция обыграла Ирак (3:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 и гарантировала себе место в плей-офф турнира. 27-летний Мбаппе оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. 29-летний Дембеле забил победный гол на 66-й минуте.

Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 00:05. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

«Мы все хотели, чтобы Усман Дембеле забил. Нам нужно было помочь ему раскрыться, он слишком важен для нас», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Франция завершит групповой этап ЧМ-2026 матчем с Норвегией 26 июня.