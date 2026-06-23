Педерсен — о дебютном голе за Норвегию: «Я счастлив, не могу даже описать это»

Защитник сборной Норвегии Маркус Педерсен поделился эмоциями после дебютного гола в национальной команде.

25-летний защитник в первом тайме вышел на замену в матче против Сенегала (3:2) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026 и открыл счет на 43-й минуте.

«Я даже не могу описать, что со мной произошло. Это мой первый гол за национальную команду. Для меня это действительно большое достижение. Я очень счастлив. Я так долго упорно работал ради этого чемпионата мира. Я действительно хорошо подготовился. Через 10 минут у меня появился шанс, и я должен был им воспользоваться. У меня нет слов. Это невероятное чувство. Меня поздравляют так много людей. Это очень приятно. Особенно приятно было сделать это на глазах у моей семьи. Я увидел их после игры. Это очень волнительно. Это большое достижение для всех нас. Я очень рад, что мы прошли групповой этап», — приводит слова Педерсена пресс-служба ФИФА.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. В третьем туре Норвегия сыграет против Франции.