Португалия выиграла у Нигерии перед вылетом на ЧМ-2026

Сборная Португалии выиграла у команды Нигерии в товарищеском матче — 2:1. Игра прошла на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии.

На 23-й минуте португальский полузащитник Педру Нету открыл счет. Нигерийский форвард Акор Жером Адамс в конце первого тайма сравнял счет. Победный гол на 75-й минуте забил Франсишку Консейсау.

Португалия готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Португальцы сыграют в группе K с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.