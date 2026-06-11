Власти Мехико задействуют 1,7 тысячи полицейских в день открытия ЧМ-2026

Власти Мехико направят 1,7 тысячи сотрудников полиции и экстренных служб для обеспечения безопасности и сопровождения массовых акций в день открытия чемпионата мира по футболу, сообщил министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо.

«Секретариат общественной безопасности реализует операцию, в рамках которой будут задействованы 1700 сотрудников подразделений полицейских операций, дорожного контроля, а также спасательного и медицинского отряда», — сказал Васкес Камачо на пресс-конференции.

Повышенные меры безопасности принимаются в связи с продолжающимися протестами работников образования и других общественных движений. В четверг в Мехико состоятся церемония открытия чемпионата мира по футболу и первый матч турнира.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит сразу в трех странах — Мексике, США и Канаде. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР состоится на стадионе Ацтека в мексиканской столице.