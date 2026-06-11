Нуну Мендеш получил повреждение в конце матча Португалия — Нигерия

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не смог доиграть товарищеский матч против Нигерии.

23-летний португалец в перерыве вышел на замену вместо Диего Далота. Однако на 80-й минуте был вынужен покинуть поле из-за травмы. Его заменили на Матеуша Нуньеша.

Португалия готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Португальцы сыграют в группе K с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.