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Сегодня, 00:51

Нуну Мендеш получил повреждение в конце матча Португалия — Нигерия

Евгений Козинов
Корреспондент
Франсишку Консейсау и Нуну Мендеш после гола.
Фото Reuters

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не смог доиграть товарищеский матч против Нигерии.

23-летний португалец в перерыве вышел на замену вместо Диего Далота. Однако на 80-й минуте был вынужен покинуть поле из-за травмы. Его заменили на Матеуша Нуньеша.

Португалия готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Португальцы сыграют в группе K с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

В этом сезоне Мендеш сыграл в 41 матче во всех турнирах за «ПСЖ», забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

Криштиану Роналду.Сборная Португалии: расписание на групповом этапе чемпионата мира-2026

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