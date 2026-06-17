В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира-2026 Португалия — ДР Конго. Игра пройдет на арене «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат мира. Группа K.

17 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Португалия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Португалии играла на девяти чемпионатах мира. Лучший результат национальной команды — третье место на ЧМ-1966 в Англии. Сборная ДР Конго отбиралась на чемпионат мира во второй раз. На ЧМ-1974 конголезцы не сумели выйти из группы.