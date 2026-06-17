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17 июня, 17:00

Сколько команд выходит в плей-офф ЧМ 2026 по футболу

В каком формате будет проведена стадия плей-офф ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 выйдут 32 команды. Это главное отличие нового формата турнира от предыдущих чемпионатов мира, где в стадии на выбывание участвовали 16 сборных.

ЧМ-2026 впервые проходит с участием 48 национальных команд. На групповом этапе все сборные разделены на 12 групп по четыре команды. Каждая команда проводит по три матча внутри своей группы.

Из каждой группы напрямую в плей-офф выйдут две лучшие команды. Таким образом, 24 сборные получат путевки в следующую стадию по итогам первых и вторых мест. Еще восемь мест достанутся лучшим командам, занявшим третьи места в своих группах.

Итого в 1/16 финала чемпионата мира-2026 сыграют 32 сборные: 24 команды с первых и вторых мест плюс восемь лучших третьих команд. Начиная с этой стадии турнир пройдет по олимпийской системе — проигравшая команда выбывает.

Формат ЧМ-2026 по футболу

  • Участников турнира — 48
  • Групп — 12
  • Команд в каждой группе — 4
  • Матчей у каждой команды в группе — 3
  • В плей-офф выходит — 32 команды
  • Напрямую из групп — 24 команды
  • Лучшие третьи места — 8 команд
  • Всего матчей на турнире — 104

В плей-офф ЧМ-2026 добавлен новый раунд — 1/16 финала. После него пройдут 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.

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