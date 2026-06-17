Мбэйп из 2DROTS о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира!»

Нападающий 2DROTS Ромео Нту по прозвищу Мбэйп в разговоре с «СЭ» оценил дубль французского форварда Килиана Мбаппе в матче ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1).

«Классный дубль. Первый матч на чемпионате и такой крутой дебют. Станет ли Мбаппе лучшим бомбардиром после этого ЧМ? Думаю, я стану лучшим!» — сказал Нту «СЭ».

После хет-трика в ворота Алжира (3:0) 17 июня аргентинец Лионель Месси сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе, который также забил 16 голов. Далее идут бразилец Роналдо, а также немец Герд Мюллер и француз Мбаппе, у которых по 14 мячей.