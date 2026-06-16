Португалия и ДР Конго сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Демократической Республики Конго.

Игра пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Главным арбитром встречи назначен Абдулрахман Аль-Джассим из Катара.

Португалия и ДР Конго попали в группу K вместе с Колумбией и Узбекистаном.

Сборная Португалии играла на девяти чемпионатах мира. Лучший результат национальной команды — третье место на ЧМ-1966 в Англии. Сборная ДР Конго отбиралась на чемпионат мира во второй раз. На ЧМ-1974 конголезцы не сумели выйти из группы.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Португалия — ДР Конго. Присоединяйтесь!