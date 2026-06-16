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17 июня, 22:00
Португалия и ДР Конго сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
Португалия и ДР Конго сыграли вничью
Равная игра на арене в Хьюстоне и закономерный счет — 1:1. Роналду опустил голову и очень расстроен результатом.
90+4-я минута. Семеду заработал угловой. Бруну подал, но Мпаси уверенно сыграл на выходе.
90+2-я минута. Араужо снес Виссу, который прорывался на ворота Кошты. Желтая карточка.
87-я минута. Португалия хоть и контроилурет мяч, но абсолютно не контролирует игру. ДР Конго комфортно играть от обороны.
82-я минута. Консейсау толкался с Кайембе, даже получил в лицо локтем. Судьи увидел фол португальца.
80-я минута. ДР Конго стал смелее играть во втором тайме. Равный матч, надо признать.
75-я минута. Двойная замена от ДР Конго. Чарльз Пикель и Джорис Кайембе вышли вместо Артура Масуаку и Эдо Кайембе.
74-я минута. Роналду пробивал после скидки Консейсау. Снова мимо. Пристреливается Криштиану.
72-я минута. Двойная замена у Португалии. Вместо Нуну Мендеша и Педру Нету вышли Нелсон Семеду и Рафаэл Леау.
68-я минута. Роналду нанес первый удар в матче. Консейсау скинул на пятачок. Бруну был адресатом передачи.
67-я минута. Стычка на поле. Мендеш заработал на себе фол, но конголезцы ему мешали ввести мяч в игру.
65-я минута. Очень плотно обороняется ДР Конго. Бруну Фернандеш как ни крутился, так и не смог найти вариантов в атаке.
61-я минута. Не вяжется игра в атаке у Португалии. Мартинес задумчиво стоит на бровке.
57-я минута. Бакамбу поборолся за мяч в штрафной Португалии и зарядил в штангу. Позже арбитр зафиксировал фол на Бруну Фернандеше.
55-я минута. Канселу забил ударом через себя после скидки грудью от Невеша. Но в офсайде был Жоау.
52-я минута. Арбитр отсчитал 5 секунд на ввод мяча и отдал его Португалии, после того как ДР Конго не уложилась в лимит. Угловой для португальцев.
48-я минута. Нету нашел передачей Консейсау, но вингер упал в штрафной. Судья не увидел нарушения правил.
45+6-я минута. Прозвучал свисток на перерыв. Отдыхаем. Все самое интересное будет во втором тайме.
Сборная ДР Конго сравняла счет
45+5-я минута. ГОООЛ! Подача с фланга от Масуаку и Висса остался без опеки и пробил мимо Кошты — 1:1.
45+3-я минута. Мутуссами завершал ударом издали атаку ДР Конго. Чуть точности не хватило, но находят варианты игроки африканской сборной.
44-я минута. Все-таки небезупречно играют Витинья и Невеш в центре поля. Есть ошибки, которые быстро исправляют Араужо и Вейга.
41-я минута. Канселу вступил в борьбу за мяч с Масуаку и проиграл ее. Было похоже на фол со стороны конголезца, но судья дает бороться сегодня.
39-я минута. Кажется, скосили Мендеша возле линии штрафной. Судья Аль-Джассим из Катара промолчал.
36-я минута. Нету казалось принял дальний проникающий пас от Вейги, но в последний момент защитники ДР Конго вмешались.
34-я минута. Кайембе проверил Кошту на бдительность. Вратарь сборной Португалии показал, что на месте.
32-я минута. Капитан сборной ДР Конго сбил Нету ударом локтем и получил желтую карточку.
30-я минута. Мяч впервые попал к вратарю португальцев Коште. Он сразу перевел его на Нету.
29-я минута. Канселу увидел открывавшегося Роналду в штрафной ДР Конго, но немного переборщил с силой прострела.
27-я минута. Статистика по владению мячом — 80 на 20 в пользу Португалии. При это лишь один удар нанесла команда Роберто Мартинеса.
22-я минута. ДР Конго пока не думает об атаке, несмотря на счет. Португальцы продолжают оказывать давление на ворота соперника.
20-я минута. Публика восторженно реагирует на любое касание мяча Роналду, которых пока было не так много.
18-я минута. Бруну Фернандеш вторым темпом подхватил мяч и пробил рядом со штангой. До этого Мендеш нагло ворвался в штрафную, распихав двоих опекунов.
14-я минута. Бакамбу пожадничал и пробил, вместо паса на Ван-Биссаку. Тем не менее угловой для Конго.
13-я минута. Бернарду Силва получил желтую карточку за опасный подкат в ноги. Роналду негодует, так как это был лишь первый фол от хавбека.
11-я минута. Йоан Висса нанес первый удар ДР Конго — с левой зарядил рядом со штангой.
10-я минута. Очень уверенно владеет мячом Португалия — в центре поля связка из «ПСЖ» Невеш-Витинья.
8-я минута. Конголезцы ответили первой атакой в матче. Не получилась подача у Масуаку, Канселу заблокировал.
Невеш открыл счет в матче
6-я минута. ГОООЛ! Невеш остался один в штрафной и после подачи Нету отправил мяч в угол. Португалия повела — 1:0.
5-я минута. Все еще владеет мячом Португалия. Фланговые защитники Мендеш и Канселу действуют на позициях вингеров.
3-я минута. Португальцы сразу забрали мяч себе. Витинья мозг этой команды. Мяч у него.
На экране стадиона появилось фото португальского форварда Диогу Жоты, который погиб летом 2025-го.
Стартовый состав сборной ДР Конго
ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Э. Кайембе, Бакамбу, Висса.
Запасные: Фаюлу, Эполо, Батубинсика, Й. Кайембе, Калюлю, Бонгонда, Садики, Тшибола, Пикель, Сипенга, Какута, Элиа, Майеле, Банза.
Стартовый состав сборной Португалии
Португалия: Кошта, Канселу, Араухо, Вейга, Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Роналду, Нету.
Запасные: Жозе Са, Руй Силва, Семеду, Диаш, Далот, Инасиу, Кошта, Нунеш, Невеш, Рамуш, Феликс, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.
Португалия — ДР Конго: результаты на чемпионатах мира
Сборная Португалии выигрывала бронзовые медали чемпионата мира в 1966 году. После этого португальцы не смогли квалифицироваться на следующие четыре ЧМ, а после ЧМ-1986 пропустили следующие три турнира подряд. В эпоху Криштиану Роналду сборная регулярно играла на чемпионатах мира, однако ее лучший результат — четвертое место на ЧМ-2006.
Сборная ДР Конго участвовала в ЧМ-1974, когда страна еще называлась Заиром. Турнир в США, Канаде и Мексике станет для сборной вторым в истории.
ЧМ-2026: участники группы K
В группе K сыграют Португалия, ДР Конго, Колумбия и Узбекистан. Четыре матча пройдут в США (Хьюстон, Майами и Атланта), две игры состоятся в Мексике (Сапопан, Мехико).
Где смотреть трансляцию матча Португалия — ДР Конго
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Португалия и ДР Конго
Матч между сборными пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Демократической Республики Конго.
Игра пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Главным арбитром встречи назначен Абдулрахман Аль-Джассим из Катара.
Португалия и ДР Конго попали в группу K вместе с Колумбией и Узбекистаном.
Сборная Португалии играла на девяти чемпионатах мира. Лучший результат национальной команды — третье место на ЧМ-1966 в Англии. Сборная ДР Конго отбиралась на чемпионат мира во второй раз. На ЧМ-1974 конголезцы не сумели выйти из группы.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Португалия — ДР Конго. Присоединяйтесь!