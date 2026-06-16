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17 июня, 22:00

Португалия и ДР Конго сыграли вничью: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.

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17 июня, 22:00

В среду, 17 июня, сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью в матче ЧМ-2026.

Чемпионат мира. Группа K.
17 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
1:1
ДР Конго

17 июня, 21:58

Португалия и ДР Конго сыграли вничью

Равная игра на арене в Хьюстоне и закономерный счет — 1:1. Роналду опустил голову и очень расстроен результатом.

17 июня, 21:57

90+4-я минута. Семеду заработал угловой. Бруну подал, но Мпаси уверенно сыграл на выходе.

17 июня, 21:55

90+2-я минута. Араужо снес Виссу, который прорывался на ворота Кошты. Желтая карточка.

17 июня, 21:54

90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму.

17 июня, 21:54

90-я минута. Бруну Фернандеш пробил издали. Рядом, но Лионель Мпаси видел мяч.

17 июня, 21:52

88-я минута. Нелсон Семеду получил желтую карточку. Вероятно, отложенный горчичник.

17 июня, 21:51

87-я минута. Португалия хоть и контроилурет мяч, но абсолютно не контролирует игру. ДР Конго комфортно играть от обороны.

17 июня, 21:49

85-я минута. Банза и Калулу заменили Ван-Биссаку и Бакамбу.

17 июня, 21:47

83-я минута. Гонсалу Рамуш заменил Витинью.

17 июня, 21:46

82-я минута. Консейсау толкался с Кайембе, даже получил в лицо локтем. Судьи увидел фол португальца.

17 июня, 21:45

80-я минута. ДР Конго стал смелее играть во втором тайме. Равный матч, надо признать.

17 июня, 21:41

78-я минута. Бакамбу очень опасно пробил после скидки слева — мимо ворот.

17 июня, 21:38

75-я минута. Двойная замена от ДР Конго. Чарльз Пикель и Джорис Кайембе вышли вместо Артура Масуаку и Эдо Кайембе.

17 июня, 21:37

74-я минута. Роналду пробивал после скидки Консейсау. Снова мимо. Пристреливается Криштиану.

17 июня, 21:35

72-я минута. Двойная замена у Португалии. Вместо Нуну Мендеша и Педру Нету вышли Нелсон Семеду и Рафаэл Леау.

17 июня, 21:33

69-я минута. Прохладительная пауза в матче.

17 июня, 21:32

68-я минута. Роналду нанес первый удар в матче. Консейсау скинул на пятачок. Бруну был адресатом передачи.

17 июня, 21:30

67-я минута. Стычка на поле. Мендеш заработал на себе фол, но конголезцы ему мешали ввести мяч в игру.

17 июня, 21:28

65-я минута. Очень плотно обороняется ДР Конго. Бруну Фернандеш как ни крутился, так и не смог найти вариантов в атаке.

17 июня, 21:25

62-я минута. Вейга грубовато ошибся в центре поля и потерял мяч. Мяч у ДР Конго.

17 июня, 21:24

61-я минута. Не вяжется игра в атаке у Португалии. Мартинес задумчиво стоит на бровке.

17 июня, 21:21

58-я минута. Ноа Садики заменил Нгалайеля Мукау.

17 июня, 21:20

57-я минута. Бакамбу поборолся за мяч в штрафной Португалии и зарядил в штангу. Позже арбитр зафиксировал фол на Бруну Фернандеше.

17 июня, 21:18

55-я минута. Канселу забил ударом через себя после скидки грудью от Невеша. Но в офсайде был Жоау.

17 июня, 21:16

53-я минута. Мендеш вбежал во вратарскую и прострелил. Туанзебе в подкате выбил мяч.

17 июня, 21:15

52-я минута. Арбитр отсчитал 5 секунд на ввод мяча и отдал его Португалии, после того как ДР Конго не уложилась в лимит. Угловой для португальцев.

17 июня, 21:13

50-я минута. Кошта отразил опасный удар Бакамбу. В офсайде был форвард ДР Конго.

17 июня, 21:11

48-я минута. Нету нашел передачей Консейсау, но вингер упал в штрафной. Судья не увидел нарушения правил.

17 июня, 21:09

46-я минута. Франсишку Консейсау в перерыве заменил Бернарду Силву.

17 июня, 21:09

46-я минута. Начался второй тайм.

17 июня, 20:52

45+6-я минута. Прозвучал свисток на перерыв. Отдыхаем. Все самое интересное будет во втором тайме.

17 июня, 20:49

Сборная ДР Конго сравняла счет

45+5-я минута. ГОООЛ! Подача с фланга от Масуаку и Висса остался без опеки и пробил мимо Кошты — 1:1.

17 июня, 20:48

45+3-я минута. Мутуссами завершал ударом издали атаку ДР Конго. Чуть точности не хватило, но находят варианты игроки африканской сборной.

17 июня, 20:46

45+1-я минута. Четыре минуты добавлено к первому тайму.

17 июня, 20:44

44-я минута. Все-таки небезупречно играют Витинья и Невеш в центре поля. Есть ошибки, которые быстро исправляют Араужо и Вейга.

17 июня, 20:42

41-я минута. Канселу вступил в борьбу за мяч с Масуаку и проиграл ее. Было похоже на фол со стороны конголезца, но судья дает бороться сегодня.

17 июня, 20:39

39-я минута. Кажется, скосили Мендеша возле линии штрафной. Судья Аль-Джассим из Катара промолчал.

17 июня, 20:38

38-я минута. Араужо предотвратил пас на Бакамбу после потери от Витиньи.

17 июня, 20:37

36-я минута. Нету казалось принял дальний проникающий пас от Вейги, но в последний момент защитники ДР Конго вмешались.

17 июня, 20:34

34-я минута. Кайембе проверил Кошту на бдительность. Вратарь сборной Португалии показал, что на месте.

17 июня, 20:33

32-я минута. Капитан сборной ДР Конго сбил Нету ударом локтем и получил желтую карточку.

17 июня, 20:32

30-я минута. Мяч впервые попал к вратарю португальцев Коште. Он сразу перевел его на Нету.

17 июня, 20:30

29-я минута. Канселу увидел открывавшегося Роналду в штрафной ДР Конго, но немного переборщил с силой прострела.

17 июня, 20:28

27-я минута. Статистика по владению мячом — 80 на 20 в пользу Португалии. При это лишь один удар нанесла команда Роберто Мартинеса.

17 июня, 20:25

24-я минута. Арбитр анонсировал так называемый прохладительный перерыв.

17 июня, 20:23

22-я минута. ДР Конго пока не думает об атаке, несмотря на счет. Португальцы продолжают оказывать давление на ворота соперника.

17 июня, 20:21

20-я минута. Публика восторженно реагирует на любое касание мяча Роналду, которых пока было не так много.

17 июня, 20:18

18-я минута. Бруну Фернандеш вторым темпом подхватил мяч и пробил рядом со штангой. До этого Мендеш нагло ворвался в штрафную, распихав двоих опекунов.

17 июня, 20:17

17-я минута. Роналду пока плотно опекают. В штрафной даже вдвоем держат форварда.

17 июня, 20:15

15-я минута. С угловым тоже не заладилось, но мяч остался у конголезцев.

17 июня, 20:15

14-я минута. Бакамбу пожадничал и пробил, вместо паса на Ван-Биссаку. Тем не менее угловой для Конго.

17 июня, 20:13

13-я минута. Бернарду Силва получил желтую карточку за опасный подкат в ноги. Роналду негодует, так как это был лишь первый фол от хавбека.

17 июня, 20:11

11-я минута. Йоан Висса нанес первый удар ДР Конго — с левой зарядил рядом со штангой.

17 июня, 20:10

10-я минута. Очень уверенно владеет мячом Португалия — в центре поля связка из «ПСЖ» Невеш-Витинья.

17 июня, 20:08

8-я минута. Конголезцы ответили первой атакой в матче. Не получилась подача у Масуаку, Канселу заблокировал.

17 июня, 20:06

Невеш открыл счет в матче

6-я минута. ГОООЛ! Невеш остался один в штрафной и после подачи Нету отправил мяч в угол. Португалия повела — 1:0.

17 июня, 20:05

5-я минута. Все еще владеет мячом Португалия. Фланговые защитники Мендеш и Канселу действуют на позициях вингеров.

17 июня, 20:03

3-я минута. Португальцы сразу забрали мяч себе. Витинья мозг этой команды. Мяч у него.

17 июня, 20:01

Начался матч Португалии и ДР Конго

1-я минута. Поехалии!

17 июня, 19:55

На экране стадиона появилось фото португальского форварда Диогу Жоты, который погиб летом 2025-го.

17 июня, 19:54

Сборные появились на арене в Хьюстоне. Звучат гимны стран.

17 июня, 19:15

Стартовый состав сборной ДР Конго

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Э. Кайембе, Бакамбу, Висса.

Запасные: Фаюлу, Эполо, Батубинсика, Й. Кайембе, Калюлю, Бонгонда, Садики, Тшибола, Пикель, Сипенга, Какута, Элиа, Майеле, Банза.

17 июня, 19:13

Стартовый состав сборной Португалии

Португалия: Кошта, Канселу, Араухо, Вейга, Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Роналду, Нету.

Запасные: Жозе Са, Руй Силва, Семеду, Диаш, Далот, Инасиу, Кошта, Нунеш, Невеш, Рамуш, Феликс, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.

16 июня, 20:40

Португалия — ДР Конго: результаты на чемпионатах мира

Сборная Португалии выигрывала бронзовые медали чемпионата мира в 1966 году. После этого португальцы не смогли квалифицироваться на следующие четыре ЧМ, а после ЧМ-1986 пропустили следующие три турнира подряд. В эпоху Криштиану Роналду сборная регулярно играла на чемпионатах мира, однако ее лучший результат — четвертое место на ЧМ-2006.

Сборная ДР Конго участвовала в ЧМ-1974, когда страна еще называлась Заиром. Турнир в США, Канаде и Мексике станет для сборной вторым в истории.

16 июня, 20:30

ЧМ-2026: участники группы K

В группе K сыграют Португалия, ДР Конго, Колумбия и Узбекистан. Четыре матча пройдут в США (Хьюстон, Майами и Атланта), две игры состоятся в Мексике (Сапопан, Мехико).

16 июня, 20:20

Где смотреть трансляцию матча Португалия — ДР Конго

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

16 июня, 20:10

Где и во сколько сыграют Португалия и ДР Конго

Матч между сборными пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

16 июня, 20:00

В среду, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Демократической Республики Конго.

Игра пройдет на NRG Stadium в Хьюстоне (США). Главным арбитром встречи назначен Абдулрахман Аль-Джассим из Катара.

Португалия и ДР Конго попали в группу K вместе с Колумбией и Узбекистаном.

Сборная Португалии играла на девяти чемпионатах мира. Лучший результат национальной команды — третье место на ЧМ-1966 в Англии. Сборная ДР Конго отбиралась на чемпионат мира во второй раз. На ЧМ-1974 конголезцы не сумели выйти из группы.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Португалия — ДР Конго. Присоединяйтесь!

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