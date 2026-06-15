Камада: «Тот факт, что Япония отыгралась и добилась ничьей с Нидерландами, показывает характер этой команды»

Полузащитник сборной Японии Даити Камада прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира.

«Мы говорили перед матчем, что нам нужно взять хотя бы одно очко. Игра получилась тяжелой, но мы смогли показать то, что подготовили, и хорошо, что нам удалось уйти с ничьей. Против такой сильной команды, как Нидерланды, если ты уступаешь 0:1, легко может стать 0:2 или 0:3. Тот факт, что мы отыгрались и добились ничьей, показывает характер этой команды.

На прошлом чемпионате мира у нас был неудачный второй матч против Коста-Рики, так что на этот раз мы хотим взять три очка и обеспечить себе выход из группы», — цитирует Камаду пресс-служба Международной федерации футбола.

21 июня Япония сыграет с Тунисом.

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