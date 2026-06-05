Расписание сборной ЮАР в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Сборная ЮАР встретится с Мексикой, Чехией и Южной Кореей

Сборная ЮАР сыграет на чемпионате мира по футболу в группе А. Соперники — Мексика, Чехия и Южная Корея.

Расписание матчей сборной Южной Африки на групповом этапе ЧМ-2026

11 июня, 22.00. Мексика — Южная Африка

18 июня, 19.00. Чехия — Южная Африка

25 июня, 4.00. Южная Африка — Южная Корея

Время начала — московское

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).