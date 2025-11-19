Определились участники межконтинентальных стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

В среду, 19 ноября, в КОНКАКАФ завершился отборочный турнир чемпионата мира-2026. Таким образом, стали известны все участники межконтинентальных стыковых матчей.

Сеянными будут сборные Ирака (Азия) и ДР Конго (Африка). Несеянными: Ямайка, Суринам (обе — КОНКАКАФ), Боливия (Южная Америка) и Новая Каледония (ОФК). Команды в конце марта следующего года разыграют две путевки на Мундиаль.

Ирак и ДР Конго сыграют с победителями пар, которые будут определены по итогам жеребьевки несеянных команд. Жеребьевка пройдет в четверг, 20 ноября.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.