Роналду посетил ужин устроенный Трампом в Белом доме

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил ужине в Белом доме в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда.

«Вы знаете, мой сын — большой фанат Криштиану Роналду. Роналду здесь (аплодисменты). Думаю, мой сын стал уважать отца еще больше после этого. Спасибо, что пришли, это большая честь», — сказал президент США Дональд Трамп.

Также глава государства отметил, что считает Роналду величайшим футболистом всех времен (G.O.A.T.).

40-летний португалец ранее сообщил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере. Мундиаль пройдет следующим летом в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.