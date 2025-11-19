Футбол
Сегодня, 06:55

Роналду посетил ужин устроенный Трампом в Белом доме

Трамп назвал Роналду величайшим игроком всех времен
Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил ужине в Белом доме в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда.

«Вы знаете, мой сын — большой фанат Криштиану Роналду. Роналду здесь (аплодисменты). Думаю, мой сын стал уважать отца еще больше после этого. Спасибо, что пришли, это большая честь», — сказал президент США Дональд Трамп.

Также глава государства отметил, что считает Роналду величайшим футболистом всех времен (G.O.A.T.).

40-летний португалец ранее сообщил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере. Мундиаль пройдет следующим летом в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

  • milint

    Не позорьтесь, хотя уже неудивительно. Исправьте ошибку в заголовке. Где ваш редактор?

    19.11.2025

  • Фирсыч

    Месси почему не было? Не пригласили?

    19.11.2025

    • Кристенсен — об игре с Шотландией: «Не мог смотреть матч после своего удаления, я подставил команду»

