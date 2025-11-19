«Зенит» поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на чемпионат мира

«Зенит» поздравила главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира 2026 года.

«Сборная Кюрасао под руководством бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката творит историю — команда впервые вышла на чемпионат мира! Шесть матчей, 12 очков, переое место в группе. Поздравляем и желаем удачи на ЧМ-2026», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Нидерландский специалист возглавлял петербуржцев с 2006 по 2009 год, под его руководством «Зенит» стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Кюрасао стала самой маленькой страной, вышедшея на мировое первентсво. Население острова составляет около 150 тысяч человек. Ранее самой малонаселенной страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, была Исландия (334 тысяч человек).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.