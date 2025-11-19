Футбол
Сегодня, 11:30

«Зенит» поздравил Адвоката с выходом сборной Кюрасао на чемпионат мира

Сергей Ярошенко

«Зенит» поздравила главного тренера сборной Кюрасао Дика Адвоката с выходом на чемпионат мира 2026 года.

«Сборная Кюрасао под руководством бывшего тренера «Зенита» Дика Адвоката творит историю — команда впервые вышла на чемпионат мира! Шесть матчей, 12 очков, переое место в группе. Поздравляем и желаем удачи на ЧМ-2026», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Нидерландский специалист возглавлял петербуржцев с 2006 по 2009 год, под его руководством «Зенит» стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Дик Адвокат.«Семья важнее футбола»: Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао — и это перед решающей игрой отбора на ЧМ-2026

Кюрасао стала самой маленькой страной, вышедшея на мировое первентсво. Население острова составляет около 150 тысяч человек. Ранее самой малонаселенной страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, была Исландия (334 тысяч человек).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кюрасао по футболу
Дик Адвокат
  • Marty Friedman

    эх, зря тогда Дика из сборной уволили. По сути из-за одного неудачного матча с греками...

    19.11.2025

  • Док

    Здоровья талантливому специалисту, удачи и новых побед! P.S. Хронически скулящим "во что превратили чемпионат мира" замечу: чемпионат мира, это не чемпионат сильнейших сборных, а чемпионат сильнейших сборных конфедераций. Так было всегда, таков принцип ФИФА, а результаты типа 9:0, 7:0 или 10:1 тоже бывали всегда, даже когда в финале участвовало 16 команд.

    19.11.2025

  • ValeraK

    Тоже присоединяюсь к поздравлениям! Думал, Дик давно уже на пенсии. Тренер-то классный, несмотря ни на что. Юрий Семин призадумался, а не тряхнуть ли..))

    19.11.2025

