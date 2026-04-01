ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир
Чемпионат мира 2026 года по футболу в Канаде, Мексике и США: все участники.
Отборочный турнир ЧМ-2026 стартовал в сентябре 2023 года и закончится в марте 2026-го. В Европе отбор с учетом стыковых игр проходит с марта 2025 года по март 2026-го.
Группы и календарь матчей отборочного турнира — в разделе чемпионата мира.
Количество участников ЧМ-2026 на 1 апреля 2026 года: 48 (из 48)
1. Канада — страна-организатор
2. Мексика — страна-организатор
3. США — страна-организатор
4. Япония — победитель группы C в Азии (20 марта 2025 года)
5. Новая Зеландия — победитель третьего раунда в Океании (24 марта 2025 года)
6. Иран — победитель группы А в Азии (25 марта 2025 года)
7. Аргентина — победитель отбора в Южной Америке (25 марта 2025 года)
8. Узбекистан — второе место в группе А в Азии (5 июня 2025 года)
9. Корея — победитель группы B в Азии (5 июня 2025 года)
10. Иордания — второе место в группе B в Азии (5 июня 2025 года)
11. Австралия — второе место в группе C в Азии (10 июня 2025 года)
12. Бразилия — гарантировала себе место в топ-6 в Южной Америке (11 июня 2025 года)
13. Эквадор — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (11 июня 2025 года)
14. Уругвай — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)
15. Колумбия — гарантировала себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)
16. Парагвай — гарантировал себе место в топ-6 в Южной Америке (4 сентября 2025 года)
17. Марокко — победитель группы E в Африке (5 сентября 2025 года)
18. Тунис — победитель группы H в Африке (8 сентября 2025 года)
19. Египет — победитель группы A в Африке (8 октября 2025 года)
20. Алжир — победитель группы G в Африке (9 октября 2025 года)
21. Гана — победитель группы I в Африке (12 октября 2025 года)
22. Кабо-Верде — победитель группы D в Африке (13 октября 2025 года)
23. ЮАР — победитель группы C в Африке (14 октября 2025 года)
24. Катар — победитель группы A четвертого раунда в Азии (14 октября 2025 года)
25. Англия — победитель группы K в Европе (14 октября 2025 года)
26. Саудовская Аравия — победитель группы B четвертого раунда в Азии (14 октября 2025 года)
27. Кот-д`Ивуар — победитель группы F в Африке (14 октября 2025 года)
28. Сенегал — победитель группы B в Африке (14 октября 2025 года)
29. Франция — победитель группы D в Европе (13 ноября 2025 года)
30. Хорватия — победитель группы L в Европе (14 ноября 2025 года)
31. Португалия — победитель группы F в Европе (16 ноября 2025 года)
32. Норвегия — победитель группы I в Европе (17 ноября 2025 года)
33. Германия — победитель группы A в Европе (18 ноября 2025 года)
34. Нидерланды — победитель группы G в Европе (18 ноября 2025 года)
35. Швейцария — победитель группы B в Европе (19 ноября 2025 года)
36. Испания — победитель группы E в Европе (19 ноября 2025 года)
37. Австрия — победитель группы H в Европе (19 ноября 2025 года)
38. Бельгия — победитель группы J в Европе (19 ноября 2025 года)
39. Шотландия — победитель группы C в Европе (19 ноября 2025 года)
40. Панама — победитель группы А в Северной и Центральной Америке (19 ноября 2025 года)
41. Кюрасао — победитель группы В в Северной и Центральной Америке (19 ноября 2025 года)
42. Гаити — победитель группы С в Северной и Центральной Америке (19 ноября 2025 года)
43. Швеция — победитель пути B стыкового турнира в Европе (31 марта 2026 года)
44. Турция — победитель пути C стыкового турнира в Европе (31 марта 2026 года)
45. Чехия — победитель пути D стыкового турнира в Европе (31 марта 2026 года)
46. Босния и Герцеговина — победитель пути A стыкового турнира в Европе (31 марта 2026 года)
47. ДР Конго — победитель пути 1 межконтинентального стыкового турнира (1 апреля 2026 года)
48. Ирак — победитель пути 2 межконтинентального стыкового турнира (1 апреля 2026 года)
ЧМ: новости, расписание матчей и турнирные таблицы отборочного турнира