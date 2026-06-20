Капитан сборной Швеции Линделеф о поражении от Нидерландов: «Пропущенные голы получились легкими»

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал поражение от сборной Нидерландов в матче группового турнира чемпионата мира-2026.

В субботу, 20 июня, шведы уступили сопернику со счетом 1:5. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США)

«Результат есть результат, но, думаю, сегодня мы сделали несколько хороших вещей, которые можем взять с собой, и, очевидно, еще несколько моментов, из которых можем извлечь уроки. Пропущенные голы получились слишком легкими. Но опять же: если ты находишься не на правильной позиции, если проигрываешь полметра или метр таким игрокам, они тебя накажут. Именно это сегодня и произошло», — цитирует Линделефа пресс-служба ФИФА.

Швеция с 3 баллами занимает второе место в группе F. 26 июня шведы сыграют на чемпионате мира с Японией.