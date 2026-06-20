Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

20 июня, 23:59

Капитан сборной Швеции Линделеф о поражении от Нидерландов: «Пропущенные голы получились легкими»

Алина Савинова

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал поражение от сборной Нидерландов в матче группового турнира чемпионата мира-2026.

В субботу, 20 июня, шведы уступили сопернику со счетом 1:5. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США)

«Результат есть результат, но, думаю, сегодня мы сделали несколько хороших вещей, которые можем взять с собой, и, очевидно, еще несколько моментов, из которых можем извлечь уроки. Пропущенные голы получились слишком легкими. Но опять же: если ты находишься не на правильной позиции, если проигрываешь полметра или метр таким игрокам, они тебя накажут. Именно это сегодня и произошло», — цитирует Линделефа пресс-служба ФИФА.

Швеция с 3 баллами занимает второе место в группе F. 26 июня шведы сыграют на чемпионате мира с Японией.

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо забивает третий гол в&nbsp;ворота Швеции.Бробби и Гакпо разорвали скандинавскую оборону. Со Швецией весело, но для Нидерландов она слишком наивная

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виктор Линделеф
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Швеции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Защитник сборной Нидерландов ван Дейк после матча со Швецией: «Победа всегда многое меняет»
Нападающий сборной Нидерландов Бробби высказался о победе над Швецией на ЧМ: «Потрясающее чувство»
Германия — Кот-д'Ивуар: ивуарийцы ведут в счете после первого тайма
Карпина отреагировала на критику французской ведущей в адрес Доку
Источник: Рафинья пропустит матч Бразилии с Шотландией на ЧМ-2026 из-за травмы бедра
Французская телеведущая Пьеррон раскритиковала Доку из-за желания уехать с ЧМ ради рождения первенца
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Германия — Кот-д'Ивуар: ивуарийцы ведут в счете после первого тайма

Нападающий сборной Нидерландов Бробби высказался о победе над Швецией на ЧМ: «Потрясающее чувство»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости