Комбаров: «Месси во Флориде как мэр города, его плакаты и изображения повсюду»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров в авторской колонке для «СЭ» оценил значение нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси для штата Флорида.

«Ближе к плей-офф буду искать билеты. Если найду доступные варианты, пойду на еще один матч. К сожалению, не хватает времени, чтобы смотреть футбол по телевизору. Но за всем слежу в соцсетях — нарезки, ролики. Порадовался за Месси, сделавшего хет-трик. Флорида — латиноамериканский штат, и Лионель тут как мэр какого-то города, его плакаты и изображения повсюду», — рассказал Комбаров.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В этом сезоне на счету у 38-летнего футболиста 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 7 результативными передачами.