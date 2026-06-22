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Комбаров: «Месси во Флориде как мэр города, его плакаты и изображения повсюду»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров в авторской колонке для «СЭ» оценил значение нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси для штата Флорида.

«Ближе к плей-офф буду искать билеты. Если найду доступные варианты, пойду на еще один матч. К сожалению, не хватает времени, чтобы смотреть футбол по телевизору. Но за всем слежу в соцсетях — нарезки, ролики. Порадовался за Месси, сделавшего хет-трик. Флорида — латиноамериканский штат, и Лионель тут как мэр какого-то города, его плакаты и изображения повсюду», — рассказал Комбаров.

Кирилл Комбаров поделился мнением о&nbsp;ценах в&nbsp;США во&nbsp;время ЧМ-2026.«Четыре билета на чемпионат мира — 2000 долларов. В США все стало дороже». Колонка Комбарова из Майами

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В этом сезоне на счету у 38-летнего футболиста 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 7 результативными передачами.

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Кирилл Комбаров
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