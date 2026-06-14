Сборные Нидерландов и Японии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в воскресенье, 14 июня. Игра будет проходить на арене «Ат-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (США), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Матч Нидерланды — Япония можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают в группе F, где также играют Швеция и Тунис.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Нидерланды — Япония можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа F.

14 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

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