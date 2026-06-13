Live
15 июня, 00:55
Нидерланды сыграли вничью с Японией: Камада сравнял счет в концовке. Онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра 1-го тура группового турнира ЧМ-2026.
В следующем туре Нидерланды 20 июня в 20:00 по московскому времени сыграют со Швецией, а Япония 21 июня в 07:00 встретится с Тунисом.
Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью в матче ЧМ-2026
90+7-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты сборной Нидерландов в матче первого тура группового этапа чемпионата мира сыграли вничью с Японией — 2:2. В составе голландцев по мячу забили Вирджил ванн Дейк и Крисенсио Саммервилл. У японцев отличились Кейто Накамура и Даити Камада. Отличный второй тайм — все мячи были забиты именно после перерыва.
90+6-я минута. Депай теряет мяч, стоя к воротам спиной. Не очень понятно, что он хотел сделать.
90+5-я минута. В атаке проводят последние минуты голландцы. Похоже, что поезд уже ушел — суетливая игра.
90+2-я минута. Очевидно, что Малена и Гакпо Куман зря так рано заменил. Нет сейчас креатива у оранжевых.
90-я минута. Шесть минут еще играть во втором тайме. Есть время у команд, чтобы все-таки выявить победителя.
Камада сравнял счет в матче сборных Японии и Нидерландов
89-я минута. ГООООЛ! 2:2. Японцы нашли силы на второй гол! Огава выиграл воздух после подачи углового — потом случился рикошет от Камады и мяч оказался в воротах.
86-я минута. Настойчивый Дзюня Ито справа простреливал — пришлось ван Дейку спешно выносить мяч.
81-я минута. Аке вышел на замену у Нидерландов. Похоже, Куман усиливает защиту, чтобы удержать победный счет.
80-я минута. Очередь Вербрюггена проявлять себя. Он поймал мяч, который летел под перекладину. Похоже, Дзюня Ито бил.
78-я минута. Обороняются голландцы. Уже, наверное, минуты две. Возможно, дело идет к финальному штурму.
76-я минута. У Копмейнерса не получился акцентированный удар в чужой штрафной — Судзуки легко добрался до мяча.
75-я минута. Ватанабэ упал в чужой штрафной после контакта с защитником. Пенальти не будет, но угловой успел заработать.
74-я минута. Депай замыкал дальнюю штангу после подачи углового — голкипер Судзуки на высоте.
73-я минута. Судзуки оставляет Японию в игре после сольного выпада Гакпо. Удар низом в ближний угол — голкипер потащил.
72-я минута. Дюмфрис сбил Кубо. Это больно, но карточки нет. Любая пауза сейчас не в пользу Японии.
70-я минута. Тройная замена состоялась в составе Нидерландов. Автор гола Саммервилл, в частности, игру покинул.
67-я минута. Удар издали в исполнении Кубок — чуть-чуть выше перекладины. Неплохой выстрел!
66-я минута. Гакпо за счет сольных действий не смог решить эпизод. Впрочем, лайнсмен с опозданием зафиксировал вне игры.
65-я минута. Найдут ли силы японцы на еще один подвиг — забитый мяч?! Да и голландцам нужно забивать еще, чтобы быть уверенными в победе.
Саммервилл вернул лидерство Нидерландам в матче с Японией
64-я минута. ГОООЛ! 2:1. Саммервилл проявил себя и с положительной стороны. Он справа смещался к центру и послал мяч в дальний угол. И это бильярдный гол.
61-я минута. И после углового отбились японцы. Более того, Саммервилл схлопотал желтую карточку за срыв контратаки.
Накамура сравнял счет в матче сборной Японии с Нидерландами
57-я минута. ГОООЛ! 1:1. Разящий удар низом Накамуры с линии штрафной. Показалось, что Вербрюгген был закрыт игроками и поздно среагировал. Да и небольшой рикошет случился от защитника.
56-я минута. Саммервилл справа ускорился, до мяча в штрафной добрался, прострелил — защитник перевел на угловой.
55-я минута. А после аута контроль мяча — голландцы теперь могут не форсировать развитие событий.
54-я минута. Высокий прессинг включили европейцы и это дало результат — заработан аут на чужой половине поля.
52-я минута. Японцам теперь нужно что-то более эффективное изобретать в атаке, нужно раскрываться.
Ван Дейк открыл счет в матче Нидерландов с Японией
51-я минута. ГОООЛ! 1:0. Это капитан голландцев ван Дейк результативно пробил головой после навеса Гравенхерха. Бильярдный удар в дальний угол.
49-я минута. Вербрюгген своевременно вышел из вратарской и опередил на мяче японского нападающего.
46-я минута. Голландцы развивали контратаку. Эффективно в своей штрафной сыграл защитник Ватанабэ, перехвативший опасный прострел.
46-я минута. Возобновился матч. Впереди второй тайм. С центра поля мяч в игру ввели японцы.
Сборные Нидерландов и Японии в первом тайме счет не открыли
45+4-я минута. 0:0 — итог первого тайма. Нескучный футбол с одинаковыми шансами на успех. Да, с мячом больше возятся голландцы, но «самураи» весьма колко отвечают. Посмотрим, будут ли голы после перерыва.
45+3-я минута. Удар в створ состоялся. Судзуки справился с не самым сильным ударом головой соперника.
45+2-я минута. Ван Хекке попытался прорваться справа. Не получилось, но угловой заработан.
45+1-я минута. Три минуты добавлено к первому тайму. Все логично, если вспомнить паузу на водопой.
45-я минута. Опасно! Уэде удалось пробить с острого угла — едва-едва он в ближнюю девятку не попал.
43-я минута. Опасно! Накамуре позволили пробить из штрафной после фланговой подачи. Однако в ближний угол японец не попал.
42-я минута. Накамура сольно сбегал в контратаку, но при попытке сделать подачу мяч свалился с ноги — удар от ворот.
41-я минута. Недовольный гул и свист доносится с трибун. Видимо, это реакция азиатских болельщиков на контроль мяча соперника.
40-я минута. Дюмфрис ускорился по флангу, попытался сделать подачу, но был заблокирован.
38-я минута. Саммервилл на фланге накрутил Накамуру, а пас в штрафную отдал неточный.
37-я минута. Судзуки неспешно вводит мяч в игру, что логично — европейцы перехватили инициативу в последние минут семь-восемь.
36-я минута. Рейндерс сделал подачу со стандарта в штрафную — там возникла паника, Гакпо с подбора пробил — мяч устремился гораздо выше перекладины.
35-я минута. Давление на японские ворота возрастает. Важно голландцам забить перед перерывом.
34-я минута. Момент! Судзуки в порядке! Мален пробил головой после фланговой подачи — вратарь выручил на ленточке.
33-я минута. Камада столкнулся с кем-то из своих, голландцы мяч подхватили — Мален пробил из штрафной, но защитник успел заблокировать.
33-я минута. Подача слева в исполнении Гакпо — и сейчас японская защита действует бдительно.
31-я минута. Голландцы наращивают преимущество по владению мячом. Контроль на чужой половине поля.
29-я минута. Теперь натиск голландцев: темповая атака слева, прострел в центр штрафной — там оранжевых нет.
28-я минута. Снова проникли японцы в чужую штрафную. Пробить первым темпом не удалось, потом Ито пробил, но уже из-за штрафной, и в створ не попал.
27-я минута. Игра в одно касание на Маэду, который слева не пошел в обыгрыш, а предпочел пас назад.
26-я минута. Реклама показана, футболисты восстановили водный баланс. Матч продолжился.
23-я минута. Традиционная пауза на водопой. Кто-то называет ее двухминутным тайм-аутом.
21-я минута. У шустрого Саммервилла на бровке отобрали мяч, но только после нарушения правил.
20-я минута. Кубо упал около своей штрафной после стыка с ван де Веном. Рефери показывает: фола не было. Давят европейцы.
19-я минута. Гакпо при входе в штрафную вложил мяч в ногу Малену, но тому нанести разящий удар не позволил Камада.
18-я минута. Саммервилл снова взорвал правый фланг: пробежался, навесил — никто не замкнул. Подбор за японцами.
17-я минута. Саммервилл справа пошел в обыгрыш и не зря — заработано право на аут. Дюмфрис за мяч не зацепился.
15-я минута. Падение Маэды в чужой штрафной при попытке замкнуть прострел в исполнении Кубо — пенальти нет. И углового нет.
13-я минута. А сейчас японцы неспешно перепасовываются в центре поля. Резвый старт переходит в позиционную разведку.
12-я минута. Маэде не удался обыгрыш в чужой штрафной. Чуть ли не первое темповое проникновение туда у Японии.
11-я минута. Чуть ли не на прямых ногах перепасовываются защитники европейской сборной, дальний пас вперед — неточно.
10-я минута. Что ж, японцы вполне достойно ответили на натиск голландцев. Не должен матч проходить в одну калитку.
9-я минута. У Камады откровенно не получилась подача с фланга. Удар от ворот выполнит Вербрюгген.
8-я минута. Легенды сборной Нидерландов Уэсли Снейдер и Эдвин ван дер Сар на трибуне вместе смотрят футбол.
7-я минута. Камада сделал подачу на дальнюю штангу к лицевой, оттуда последовала скидка, но лайнсмен показал, что мяч покинул пределы поля. Голландцы отбились.
6-я минута. Контратаку развивали азиаты. Накамура был сбит на левой бровке. Штрафной сродни угловому.
5-я минута. Очень быстрая перепасовка атакующей группы голландцев — в завершении Саммервилл не дотянулся до мяча. Упал самостоятельно.
3-я минута. Опасно! Гакпо сделал пас из глубины в штрафную на Малена, который развернулся и пробил — Судзуки из-под перекладины перевел мяч на угловой.
3-я минута. Японцы позволяют сопернику беспрепятственно заходить на свою половину поля.
2-я минута. Команды уже обменялись быстрыми атаками, пока без ударов. Сейчас оранжевые развивают позиционную.
Матч сборных Нидерландов и Японии стартовал
1-я минута. Аккурат в 23:00 по московскому времени прозвучал свисток. С центра поля мяч в игру ввели футболисты сборной Нидерландов.
Гимны Нидерландов и Японии прозвучали. Вся азиатская команда уже в игровой форме. Мол, один за всех и все за одного.
Голландцы и японцы появляются на поле. Сейчас будем слушать национальные гимны стран.
Стартовый состав Японии на матч с Нидерландами
Стартовый состав «самураев»: Д. Судзуки, Ито, Ватанабэ, Танигути, Камада, Сано, Доан, Накамура, Кубо, Уэда, Маэда.
Запасные: Осако, Хаякава, Сугавара, Итакура, Нагатомо, Томиясу, Судзуки, Сэко, Танака, Ито, Ю. Судзуки, Матино, Гото, Огава, Сиогаи.
Стартовый состав сборной Нидерландов на матч с Японией
Стартовый состав «оранжевых»: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван де Вен, ван Хекке, де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Мален, Гакпо, Саммервилл.
Запасные: Руфс, Флеккен, Гертрейда, Аке, Виффер, Хато, де Рон, Клюйверт, Тиль, Копмейнерс, Тимбер, Вегорст, Депай, Ланг, Бробби.
Мнение Рональда Кумана о матче с Японией
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отметил силу японских футболистов.
«Мы проанализировали игру футболистов сборной Японии и знаем, что они сильны как команда. Они очень сильны физически, и, безусловно, будет непросто. Мы верим в себя. Мы уважаем Японию, но мы — Нидерланды, поэтому они тоже будут уважать нас. Это будет сложный матч, но мы полны уверенности», — сказал голландский специалист.
Сборная Японии: последние результаты
Японцы в 2026-м провели три встречи. В марте команда Хадзимэ Мориясу победила Шотландию (1:0) и Англию (1:0), а в мае одолела Исландию (1:0).
Сборная Нидерландов: последние результаты
Нидерланды в 2026 году в рамках подготовки к чемпионату мира провели четыре товарищеских матча. Их результаты — победы над Норвегией (2:1) и Узбекистаном (2:1), ничья с Эквадором (1:1) и поражение от Алжира (0:1).
Где смотреть трансляцию матча Нидерланды — Япония
Матч Нидерланды — Япония в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько пройдет матч Нидерланды — Япония
Матч Нидерланды — Япония состоится в воскресенье, 14 июня, в Арлингтоне на стадионе AT&T. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Сборная Нидерландов сыграет с Японией в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Это стартовая игра квартета F, в который также попали Швеция и Тунис.
Голландцы и японцы уверенно отобрались на ЧМ-2026. Нидерланды в зоне УЕФА заняли первое место в группе с Польшей, Финляндией, Мальтой и Литвой, не потерпев ни одного поражения — шесть побед при двух ничьих.
Япония в зоне АФК прошла два групповых этапа, потерпев лишь одно поражение — от Австралии (0:1) на финише квалификации. И то ту игру японцы проводили уже, имея путевку на ЧМ-2026.
Нидерланды и Япония в последний раз играли в ноябре 2013-го. Тогда товарищеский матч в Генке завершился со счетом 2:2. Ранее, на ЧМ-2010 в ЮАР, голландцы победили японцев со счетом 1:0 в матче группового этапа.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Нидерланды — Япония. Присоединяйтесь!