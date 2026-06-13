Нидерланды сыграли вничью с Японией: Камада сравнял счет в концовке. Онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Сборная Нидерландов сыграет с Японией в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Это стартовая игра квартета F, в который также попали Швеция и Тунис.

Голландцы и японцы уверенно отобрались на ЧМ-2026. Нидерланды в зоне УЕФА заняли первое место в группе с Польшей, Финляндией, Мальтой и Литвой, не потерпев ни одного поражения — шесть побед при двух ничьих.

Япония в зоне АФК прошла два групповых этапа, потерпев лишь одно поражение — от Австралии (0:1) на финише квалификации. И то ту игру японцы проводили уже, имея путевку на ЧМ-2026.

Нидерланды и Япония в последний раз играли в ноябре 2013-го. Тогда товарищеский матч в Генке завершился со счетом 2:2. Ранее, на ЧМ-2010 в ЮАР, голландцы победили японцев со счетом 1:0 в матче группового этапа.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Нидерланды — Япония. Присоединяйтесь!

