Гранат считает Швецию фаворитом матча ЧМ-2026 с Тунисом

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Швеция — Тунис на чемпионате мира-2026.

«Сборная Швеции — команда с грозной атакой. Большинство футболистов играет в ключевых чемпионатах. Так что для меня шведы фавориты матча с Тунисом», — сказал Гранат «СЭ».

Матч группы F состоится 15 июня и начнется в 05.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

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