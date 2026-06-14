Германия — Кюрасао: Нойер, Мусиала и Хаверц выйдут на поле с первых минут
Сборные Германии и Кюрасао объявили составы на матч 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу-2026.
Игра пройдет в Хьюстоне (США) на «Эн-ар-джи Стэдиум».
Германия: Нойер, Киммих, Та, Шлоттербек, Браун, Павлович, Сане, Вирц, Мусиала, Нмеча, Хаверц.
Запасные: Бауманн, Нюбель, Рюдигер, Антон, Раум, Тшау, Горецка, Левелинг, Гросс, Штиллер, Амири, Уэдраого, Вольтемаде, Байер, Ундав.
Кюрасао: Ром, Флоранус, Обиспо, Базур, Фонвилль, Ж. Бакуна, Комененсия, Л. Бакуна, Чонг, Локадия, Хансен.
Запасные: Бодак, Дорнбюс, Самбо, Гари, ван Эйма, Бренет, Ромератоэ, Марта, Фелида, Антониссе, Нослин, Горре, Маргарита, Кувас, Кастанер.
Матч Германия — Кюрасао состоится в воскресенье, 14 июня и начнется в 20.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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