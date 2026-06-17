Роналду вслед за Месси сыграл на шестом чемпионате мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начал с первых минут матч группового турнира чемпионата мира по футболу-2026 против сборной ДР Конго.

41-летний форвард сыграл на шестом для себя чемпионате мира. Он стал вторым футболистом после аргентинца Лионеля Месси, кому покорилось это достижение. В пяти ЧМ за карьеру участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, а также немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер.

Роналду выступает за основную сборную Португалии с 2003 года и является чемпионом Европы 2016 года, а также двукратным победителем Лиги наций. На счету форварда 8 голов в 22 матчах на чемпионатах мира. Всего за свою национальную команду он провел 228 игр, в которых забил 143 гола.

Матч Португалия — ДР Конго проходит на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.