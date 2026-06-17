Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 июня, 20:00

Роналду вслед за Месси сыграл на шестом чемпионате мира

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начал с первых минут матч группового турнира чемпионата мира по футболу-2026 против сборной ДР Конго.

41-летний форвард сыграл на шестом для себя чемпионате мира. Он стал вторым футболистом после аргентинца Лионеля Месси, кому покорилось это достижение. В пяти ЧМ за карьеру участвовали мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес, а также немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер.

Роналду выступает за основную сборную Португалии с 2003 года и является чемпионом Европы 2016 года, а также двукратным победителем Лиги наций. На счету форварда 8 голов в 22 матчах на чемпионатах мира. Всего за свою национальную команду он провел 228 игр, в которых забил 143 гола.

Матч Португалия — ДР Конго проходит на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.

Португалия&nbsp;&mdash; ДР&nbsp;Конго: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Португалия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
США — Австралия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Бразилия — Гаити: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Алжирская федерация подала жалобу в ФИФА на неудаление Месси в матче чемпионата мира
Германия — Кот-д`Ивуар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
США — Австралия: видеотрансляция матча ЧМ по футболу
Коне о травме, полученной на чемпионате мира: «Это испытание моей веры и моего характера»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Португалия — ДР Конго: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Бондаренко о 20-летнем защитнике сборной ЮАР Мбокази: «Атлет! Батраков и Кисляк — его ровесники, но внешне — как цыплята»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости